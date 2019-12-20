В Самаре устроят магический Новый год

20 Дек. 16:57 2019-12-20T16:58:08+03:00

Известные экстрасенсы города и страны, расскажут, что принесет самарцам Год Крысы

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В Самаре началась череда новогодних событий: концерты, выставки, спектакли, мероприятия в общественных зонах. Все они создают атмосферу праздника, а скоро к ней добавится немного мистики и волшебства.

28 декабря в Самаре пройдет магический новый год. В этот день ресторане Pub de Bruxelles на Шостаковича, 7, соберутся экстрасенсы со всей страны: самарская ясновидящая и маг Татьяна Жмакина, хиромант из Москвы, Антон Арбатский, ведущая проекта "Гадалка" на телеканале ТВ3 Серафима Золотарева и другие мистики.

Все гости праздника смогут задать свои вопросы экстрасенсам. Кроме того, организаторы мероприятия обещают насыщенную праздничную программу с представлениями от "лунных людей", с конкурсом магических новогодних костюмов и призами.

Кроме того, всех ждет большое предсказание - каждый из экстрасенсов расскажет, что ждет Самару в Новом - 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU