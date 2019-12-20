Что год грядущий нам готовит: прокуратура согласовала более 7 тысяч проверок бизнеса на 2020 год

20 Дек. 17:55 2019-12-20T17:58:31+03:00

Проверки бывают плановые и внеплановые- в итоге никогда не знаешь, когда нагрянут контролеры Фото: Архив "КП"

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В следующем году в Самарской области различные надзорные ведомства проведут 7378 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

- К нам поступило 9125 предложений, но 19% мы "отсеяли", - рассказала корреспондентам "КП-Самара" начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Самарской области Ирина Халеппо. - Мы отклонили те, что были назначены, скажем, до того, как с момента предыдущей проверки прошло 3 года, или в отношении субъектов малого предпринимательства.

Полный список компаний, которым в 2020 году стоит ждать прихода гостей, до конца декабря будет опубликован на сайте Генпрокуратуры РФ.

В то же время, прокуратура согласовывает не все возможные плановые визиты контролеров, плюс всегда остается вероятность внеплановой проверки. Основанием для нее может стать чья-нибудь жалоба или ранее выявленное нарушение.

К примеру, в этом году сотрудники областного МЧС за полгода провели 832 внеплановые выездные проверки, еще 1091 незапланированный выезд осуществили представители Росротребнадзора по Самарской области.

Самым громким поводом для разбирательств, пожалуй, стало массовое отравление клиентов сети ресторанов "Фарфор" в августе. Проверка обнаружила множество нарушений на кухне заведения, а связи с чем его работу через суд приостанавливали на 2 месяца. Сейчас рестораны этой сети снова начали работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU