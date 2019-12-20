2019-12-20T18:16:51+03:00
Общество

Зима, холода: в выходные в Самарской области ударят морозы

Столбики термометров опустятся до -15
Александра БУДАЕВА
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В ночь на воскресенье самарцам лучше греться по домамВ ночь на воскресенье самарцам лучше греться по домамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Самарскую область надвигаются недолгие морозы. Уже с завтрашнего дня ветер ослабеет, а температура на улице начнет стабильно понижаться.

Днем в субботу синоптики обещают -3-8 °C мороза и южный ветер, который будет дуть со скоростью 8-13 м/с. В ночь на воскресенье ударят 15-градусные морозы, местами столбики термометров опустятся даже до -20°C. Днем в воскресенье потеплеет до -4-9 °C.

Однако эти морозы, возможно, будут кратковременными:

- В выходные дни территория Самарской области будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха понизится на 5-10º, - объясняют в Приволжском УГМС. - Зато в начале следующей недели на Среднюю Волгу вновь будут поступать порции теплого воздуха с Атлантики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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