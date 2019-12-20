Замминистру сельского хозяйства РФ в Самаре показали интерактивный анатомический 3D-атлас коровы

20 Дек. 19:17 2019-12-20T19:17:38+03:00

Он будет использоваться в Самарском государственном аграрном университете

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Сегодня, 20 декабря, Самарский государственный аграрный университет отметил 100-летие. На праздновании юбилея вуз удивлял гостей техническими новинками, которые будут использоваться для обучения студентов.

К примеру, в симулятивном центре по ветеринарной медицине (его открыли сегодня, как и лабораторию по минеральному питанию растений) уже установили интерактивный анатомический 3D-атлас коровы, который был разработан совместно с СамГМУ. Он в точности отображает систему внутренних органов животного и поможет студентам лучше понять его анатомию. Ранее 3D-атлас коровы презентовали министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

В том же центре для студентов уже закупили специальные тренажеры, на которых они смогут тренироваться накладывать швы и узлы.

- Уверен, что у нашего аграрного университета большое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей во всех своих начинаниях, - пообещал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

А замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов сообщил: из федерального бюджета для самарского вуза уже выделили грант на обновление оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU