"Куйбышев" да "Лабутэны": 10 концертов, которые на Новый год можно послушать бесплатно

20 Дек. 20:22 2019-12-20T20:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

"Самарская Олимпийская деревня", которая скоро откроется возле стадиона "Самара-Арена", кроме спортивных развлечений, приготовила для самарцев еще и череду концертов.

С 28 декабря по 8 января каждый вечер в 20.00 там будут начинаться концерты разных групп. В программе на сегодняшний день заявлены: EAZY DIZZY (Москва), "Мадам Брошкина" (Самара), Coda Band (Самара), "Лабутэны" (Самара), "Куйбышев" (Самара), "Старый Третий" (Тольятти), Blackberry (Самара), Holidayz (Самара), "Волга-Волга" (Казань) и NeZabava (Самара)

А вот кто будет выступать на этой сцене в Новогоднюю ночь, пока остается тайной.

Полное расписание выступлений можно посмотреть в группе Самарской олимпийской деревни в соцсетях, а также на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU