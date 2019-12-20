"Куйбышев" да "Лабутэны": 10 концертов, которые на Новый год можно послушать бесплатно
"Самарская Олимпийская деревня", которая скоро откроется возле стадиона "Самара-Арена", кроме спортивных развлечений, приготовила для самарцев еще и череду концертов.
С 28 декабря по 8 января каждый вечер в 20.00 там будут начинаться концерты разных групп. В программе на сегодняшний день заявлены: EAZY DIZZY (Москва), "Мадам Брошкина" (Самара), Coda Band (Самара), "Лабутэны" (Самара), "Куйбышев" (Самара), "Старый Третий" (Тольятти), Blackberry (Самара), Holidayz (Самара), "Волга-Волга" (Казань) и NeZabava (Самара)
А вот кто будет выступать на этой сцене в Новогоднюю ночь, пока остается тайной.
Полное расписание выступлений можно посмотреть в группе Самарской олимпийской деревни в соцсетях, а также на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU