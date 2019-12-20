В Самаре для педуниверситета построят новое девятиэтажное общежитие

20 Дек. 20:00 2019-12-20T20:00:26+03:00

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Эксперты выдали положительное заключение на проектно-сметную документацию на завершение строительства здания общежития Самарского государственного социально-педагогического университета. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России. При этом отмечается, что проект пришлось рассматривать дважды.

Проект предусматривает реконструкцию недостроенного здания общежития гостиничного типа. Оно расположено на территории студенческого городка в районе улиц Карбышева, Блюхера и Антонова-Овсеенко. Девятиэтажное здание начали строить еще в конце 80-х годов прошлого века, но в 1992 году стройка остановилась. С тех пор «коробка» недостроя мозолила глаза прохожим. Теперь строительство может возобновиться.

- На первом этаже обустроят жилые комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями, на втором - комнату для проведения собраний. На 2-9 этажах оборудуют жилые комнаты для остальных студентов, кухни-столовые, комнаты учебной подготовки, вспомогательные, административно-служебные и другие помещения, - сообщили в Главгосэкспертизе. - Также в рамках реализации проекта будет выполнено благоустройство прилегающей к зданию общежития территории.

Планируется, что площадь здания с подвалом составит 8,4 тысяч квадратных метров. Здесь найдется место не только комнатам для студентов, но и подсобным и техническим помещениям, медпункту, буфету, мини-прачечной.

ИСТОЧНИК KP.RU