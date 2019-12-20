2019-12-20T21:06:26+03:00
Общество

Две Ясных Поляны, Родина да Просвещение: чем богата картография Самарской области

В регионе к 2021 году должны окончательно определиться с границами между населенными пунктами
Александра БУДАЕВА
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В Самарской области множество живописных сел с необычными названиямиВ Самарской области множество живописных сел с необычными названиямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжают очерчивать границы уже существующих населенных пунктов. Работа должна быть закончена к 2021 году.

В 2019-м в реестр недвижимости заявили о своих границах 282 поселка, а том числе два тезки Ясной Поляны (один поселок с таким названием в нашем регионе находится в Сызранском, второй - в Шенталинском районах), а также села Пробуждение (Большеглушицкий район), Просвещение (Кинель-Черкасский район) и Родина (Сызранский район).

Всего в Самарской области 1330 населенных пунктов. По словам эксперта Кадастровой палаты по Самарской области Евгении Дроздовой, именно местные администрации должны проявлять инициативу и уточнять границы существующих селений. В этом году единый государственный реестр недвижимости оформил почти 3,5 тысячи разнообразных границ: тут речь идет и о населенных пунктах, и о природных объектах и о многих других зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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