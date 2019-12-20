2019-12-20T21:46:24+03:00
Происшествия

Наркотики и оружие: гараж в Куйбышевском районе прибавил полиции забот

Оттуда изъяли оружие патроны и неизвестное пока вещество растительного происхождения
Александра БУДАЕВА
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Это уже не первый раз, когда во время обыска полицейские неожиданно "натыкаются" на оружиеЭто уже не первый раз, когда во время обыска полицейские неожиданно "натыкаются" на оружие
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На днях в Куйбышевском районе Самары опера заглянули в гараж.

- Обыск проводили в рамках расследования обычного уголовного дела о краже, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Не ожидали такого, конечно, внутри найти.

Обычный гараж на ул.Нефтяников был полон оружия, боеприпасов и, предположительно, наркотиков.

Кроме автомата Калашникова с магазином и сотнями патронов, оттуда изъяли еще и иные предметы, происхождение и боеспособность которых пока не ясна, плюс вещество растительного происхождения. Предположительно, это марихуана, но точно определит экспертиза.

Теперь полиция выясняет, кто является хозяином всего этого "богатства" и откуда оно взялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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