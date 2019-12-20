Наркотики и оружие: гараж в Куйбышевском районе прибавил полиции забот
На днях в Куйбышевском районе Самары опера заглянули в гараж.
- Обыск проводили в рамках расследования обычного уголовного дела о краже, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Не ожидали такого, конечно, внутри найти.
Обычный гараж на ул.Нефтяников был полон оружия, боеприпасов и, предположительно, наркотиков.
Кроме автомата Калашникова с магазином и сотнями патронов, оттуда изъяли еще и иные предметы, происхождение и боеспособность которых пока не ясна, плюс вещество растительного происхождения. Предположительно, это марихуана, но точно определит экспертиза.
Теперь полиция выясняет, кто является хозяином всего этого "богатства" и откуда оно взялось.
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ИСТОЧНИК KP.RU