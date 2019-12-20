Дмитрий Азаров: Правительство Самарской области 31 декабря будет работать
Губернатор Самарской области в соцсетях рассказал, что после того, как он рекомендовал самарским компаниям посоветоваться с работниками и по возможности сделать им 31 декабря выходным днем, 69% работодателей согласились на это. В полный отказ пошли 17% контор, раздумывают и сомневаются еще 13%.
- Но это неокончательные результаты, некоторые компании еще примут решение до конца года, - отметил Дмитрий Азаров. - Кстати, правительство области в этот день будет работать.
Нужно сказать, что некоторые самарцы оправдано сомневаются в продуктивности трудового процесса в день перед Новым годом - мол, некоторые отмечать начинают уже с утра, так что работа все равно "не идет".
ИСТОЧНИК KP.RU