Дмитрий Азаров: Правительство Самарской области 31 декабря будет работать

20 Дек. 22:16 2019-12-20T22:16:32+03:00

Другим-то губернатор предложил отдохнуть, а вот в Правительстве желающих спокойно нарезать салатики как будто бы не нашлось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Губернатор Самарской области в соцсетях рассказал, что после того, как он рекомендовал самарским компаниям посоветоваться с работниками и по возможности сделать им 31 декабря выходным днем, 69% работодателей согласились на это. В полный отказ пошли 17% контор, раздумывают и сомневаются еще 13%.

- Но это неокончательные результаты, некоторые компании еще примут решение до конца года, - отметил Дмитрий Азаров. - Кстати, правительство области в этот день будет работать.

Нужно сказать, что некоторые самарцы оправдано сомневаются в продуктивности трудового процесса в день перед Новым годом - мол, некоторые отмечать начинают уже с утра, так что работа все равно "не идет".

ИСТОЧНИК KP.RU