Скрытые проверки очень эффективны: в ГИБДД рассказали, как следят за общественным транспортом

20 Дек. 23:07 2019-12-20T23:08:18+03:00

В Самаре выросло количество ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов, троллейбусов и маршруток

Изменить размер текста: A A

В Самаре немного увеличилось число ДТП, которые происходят по вине водителей общественного транспорта: в прошлом году за 11 месяцев в дорожные сводки они попадали 32 раза, в этом году - уже 33. С начала 2019 года в таких авариях травмы получили 52 человека. В ГИБДД констатируют рост ДТП в Кировском и Промышленном районах (на 6 и на 1 ДТП соответственно).

- Анализ показывает, что чаще всего ДТП происходят из-за того, что водители общественного транспорта нарушают правила проезда пешеходных переходов и торопятся на тех участках дороги, где надо бы сбросить скорость, - рассказали в городской ГИБДД. - Из-за этого они допустили 9 наездов на пешеходов и 11 столкновений, при которых пострадали люди.

По данным ведомства, чаще всего в дорожные сводки попадают водители, которые работают в "Самара Авто Газ", поэтому к ним частенько приходят с внеплановыми проверками, которые выявляют новые и новые нарушения.

Сотрудники ГИБДД и УГАДН собрали руководителей компаний, которые возят пассажиров, чтобы объяснить им, что к чемуФото: из архива ГИБДД.

Чтобы несколько привести в чувство тех, кто везет полный автобус людей, но играет на дороге в "догонялки", сотрудники ГИБДД часто проводят так называемые скрытые проверки - когда, допустим, инспекторы следуют за приглянувшейся маршруткой в обычной легковушке без спецсигналов и на видео фиксируют все промахи, допущенные водителем.

С начала года таким образом полицейские зафиксировали 208 нарушений ПДД. Больше всего протоколов составлено за нарушение правил маневрирования и нарушение правил перевозки пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ездить опасно? В 2019 году в Самаре около 500 пассажирских автобусов отправляли в рейс с неисправными колесами

Всего во время проверок нашли 3000 «дефектных» автобусов, водители которых рисковали здоровьем пассажиров (подробности)

Пьяный водитель и неисправный руль: инспекторы ГИБДД устроили масштабную проверку пассажирских автобусов

В регионе начались спецрейды по пассажирским перевозкам, в одной из проверок приняла участие корреспондент «КП-Самара». (подробности)

А была ли легковушка? Полиция рассказала, почему автобус № 41 влетел в столб в Самаре

Из-за беспечности водителя пострадали больше 10 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU