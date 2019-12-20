2019-12-20T23:08:18+03:00
Общество

Скрытые проверки очень эффективны: в ГИБДД рассказали, как следят за общественным транспортом

В Самаре выросло количество ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов, троллейбусов и маршруток
Александра БУДАЕВА
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Проверки автобусов и пассажироперевозчиков учащаются после очередного ДТППроверки автобусов и пассажироперевозчиков учащаются после очередного ДТПФото: Александра БУДАЕВА
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В Самаре немного увеличилось число ДТП, которые происходят по вине водителей общественного транспорта: в прошлом году за 11 месяцев в дорожные сводки они попадали 32 раза, в этом году - уже 33. С начала 2019 года в таких авариях травмы получили 52 человека. В ГИБДД констатируют рост ДТП в Кировском и Промышленном районах (на 6 и на 1 ДТП соответственно).

- Анализ показывает, что чаще всего ДТП происходят из-за того, что водители общественного транспорта нарушают правила проезда пешеходных переходов и торопятся на тех участках дороги, где надо бы сбросить скорость, - рассказали в городской ГИБДД. - Из-за этого они допустили 9 наездов на пешеходов и 11 столкновений, при которых пострадали люди.

По данным ведомства, чаще всего в дорожные сводки попадают водители, которые работают в "Самара Авто Газ", поэтому к ним частенько приходят с внеплановыми проверками, которые выявляют новые и новые нарушения.

Сотрудники ГИБДД и УГАДН собрали руководителей компаний, которые возят пассажиров, чтобы объяснить им, что к чему Фото: из архива ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД и УГАДН собрали руководителей компаний, которые возят пассажиров, чтобы объяснить им, что к чемуФото: из архива ГИБДД.

Чтобы несколько привести в чувство тех, кто везет полный автобус людей, но играет на дороге в "догонялки", сотрудники ГИБДД часто проводят так называемые скрытые проверки - когда, допустим, инспекторы следуют за приглянувшейся маршруткой в обычной легковушке без спецсигналов и на видео фиксируют все промахи, допущенные водителем.

С начала года таким образом полицейские зафиксировали 208 нарушений ПДД. Больше всего протоколов составлено за нарушение правил маневрирования и нарушение правил перевозки пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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