Предусмотрительность не спасла: под Самарой японский грузовик попал в смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-21T09:05:02+03:00

Подвыпивший владелец Hino не сел за руль, но от аварии это не спасло

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В пятницу, 20 декабря на 2 км Обводной дороги Самары на повороте в село Спиридоновка произошла автомобильная авария с участием грузовика Hino Ranger и легковушка Datsun. Об этом сообщает «Служба спасения Самарской области».

- Водитель грузовика, по словам очевидцев, выпил спиртное, - говорят в службе. - Чтобы не ехать пьяным, он посадил на водительского кресло трезвого знакомого. Но приятель, которому доверили управление, оказался не столь опытным шофером, совершил ДТП с легковушкой и в результате столкновения улетел в кювет.

К несчастью, ДТП не обошлось без жертв. Погиб владелец грузовика, который находился на водительском месте. О состоянии водителей двух транспортных средств не сообщается.

Искореженный грузовик был эвакуирован из кювета на спецстоянку. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU