2019-12-21T09:40:56+03:00
Общество

Одевайтесь теплее: в ночь с субботы на воскресенье в Самаре и области резко похолодает

Правда, мороз придет ненадолго
Кирилл КАРИМОВ
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Температура воздуха в области бьет многолетние рекорды по теплуТемпература воздуха в области бьет многолетние рекорды по теплуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эти выходные, 21 и 22 декабря, погода в Самарской области будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Сильный ветер стихнет, снега не будет, а температура воздуха упадет, сообщают специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь с субботы на воскресенье в регионе похолодает до 10…-15 градусов, а местами и до -20. Днем, 22 декабря, температура воздуха будет колебаться от -4 до -9.

Впрочем, уже в начале следующей рабочей недели в Самарскую область придет теплый воздух с Атлантики и снова потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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