2019-12-21T11:53:27+03:00
Происшествия

Из торгового центра в центре Самары эвакуировали 500 человек из-за пожарной тревоги

К счастью, она оказалась ложной
Кирилл КАРИМОВ
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Сейчас магазин работает в обычном режимеСейчас магазин работает в обычном режимеФото: Кирилл КАРИМОВ
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Сегодня утром, 21 декабря в Самаре в гипермаркете «Лента», который находится в торговом центре «Гудок», сработала пожарная сигнализация. Из-за этого из ТЦ вывели около 500 человек, 70 из которых – дети.

- Вызов поступил в 10:21, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. –Подразделения были направлены в «Гудок» по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2».

Пожарные расчеты проверили помещения гипермаркета, но очага возгорания не нашли. Оказалось, что произошло ложное срабатывание сигнализации. После чего, работа торгового центра была восстановлена в полном объеме.

Интересно, что это уже вторая пожарная тревога за последние три месяца в ТЦ «Гудок». В октябре из-за пригоревшей пищи все в той же «Ленте» спасатели вывели посетителей магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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