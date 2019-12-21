Из торгового центра в центре Самары эвакуировали 500 человек из-за пожарной тревоги
Сегодня утром, 21 декабря в Самаре в гипермаркете «Лента», который находится в торговом центре «Гудок», сработала пожарная сигнализация. Из-за этого из ТЦ вывели около 500 человек, 70 из которых – дети.
- Вызов поступил в 10:21, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. –Подразделения были направлены в «Гудок» по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2».
Пожарные расчеты проверили помещения гипермаркета, но очага возгорания не нашли. Оказалось, что произошло ложное срабатывание сигнализации. После чего, работа торгового центра была восстановлена в полном объеме.
Интересно, что это уже вторая пожарная тревога за последние три месяца в ТЦ «Гудок». В октябре из-за пригоревшей пищи все в той же «Ленте» спасатели вывели посетителей магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU