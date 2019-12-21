В 2020 году в Самаре появятся новые памятники

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-21T11:37:38+03:00

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На совещании в правительстве по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области, которое прошло в пятницу, 20 декабря, прозвучали новые предложения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в прогулочной зоне микрорайона «Южный город» может появиться памятник семье. Там же хотят увековечить героев тимуровского движения, которое зародилось в Куйбышеве. Эту идею застройщика поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По инициативе все того же Александра Хинштейна, в Самаре собираются создать скульптурную композицию «На сопках Манчжурии». Конкурс среди художников пока не объявлен, рабочая группа в следующем году собирается определить место установки памятника.

Как заявил министр культуры Самарской области Борис Илларионов, сейчас в шорт-листе скульптурных композиций 15 объектов, которые планируют установить до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU