2019-12-21T12:42:53+03:00
Общество

Стало известно, где пополнить транспортную карту в Самаре пока не работают терминалы

Фирменные пункты оплаты перестали работать с вечера 19 декабря
Кирилл КАРИМОВ
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Когда заработают терминалы?Когда заработают терминалы?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представители ООО «Объединенная транспортная карта» рассказали, где самарцам будет удобнее всего оплатить транспортные услуги во время вынужденной паузы в работе терминалов, которая продолжается с четверга, 19 декабря.

Вариантов у горожан немало – от сайта до банок.

- Пополнить карту можно любым другим удобным способом, - сообщают представители «ОТК». Через сайт https://s-otk.ru в личном кабинете; в наших офисах; в отделениях почты России; в кассах метрополитена; в отделениях Сбербанка; в терминалах «Мегафон»; через приложение «Сбербанк Онлайн»; через приложение «ВТБ»; в отделениях «Земского банка».

Когда заработают фирменные терминалы представители оператора не уточняют. По всем вопросам, связанным с оплатой проезда в общественном транспорте, жителей Самары просят обращаться по телефону горячей линии: 8 (800)-700-74-99. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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