2019-12-21T15:00:04+03:00
Происшествия

В Самарской области на трассе вспыхнула машина, когда в ней были люди

Водитель пытался потушить «Ларгус» снегом
Кирилл КАРИМОВ
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ktv-ray.ruktv-ray.ru
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В пятницу вечером, 20 декабря, под Сызранью на трассе М-5 было зафиксировано возгорание легкового автомобиля. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал ktv-ray.ru.

Машина вспыхнула на 912 км трассы, когда в ней были водитель и пассажиры. Впрочем, шофер не растерялся и направил задымившейся универсал в сугроб, после чего начал закидывать капот снегом до приезда на место ЧП огнеборцев.

Дотушили автомобиль из Санкт-Петербурга уже пожарные. Пострадавших в происшествии нет, а в причинах возгорания сейчас разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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