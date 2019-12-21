2019-12-21T14:58:35+03:00
Спорт

Главным тренером самарских «Крыльев Советов» остается Миодраг Божович

Но руководство клуба критически оценивает результаты команды
Кирилл КАРИМОВ
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Иностранный специалист обещает оправдать возложенное на него довериеИностранный специалист обещает оправдать возложенное на него довериеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Миодраг Божович останется тренером "Крыльев Советов" и во второй половине сезона. Руководство клуба коней на переправе решило не менять. Об этом стало известно на прошедшем заседании совета директоров ПФК «Крыльев Советов». .

Зимнюю паузу в Чемпионате России в «Крыльях» используют, чтобы выработать план улучшения турнирного положения. Сейчас самарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 18 очков.

Мы проанализировали спортивные итоги первой части чемпионата, - заявил после заседания председатель совета директоров Александр Фетисов. - Результатом мы категорически не удовлетворены.

Фетисов отметил, что перед командой по-прежнему стоит задача занять более высокое место. И в ближайших играх футболистам обязательно нужно выигрывать.

Сам Божович считает, что команде нужно усилить свои ряды, чтобы «Крылья» смогли достойно выступить к весенней части первенства. - К весенней части Чемпионата оно будет - позиции уже определены. Новички присоединятся к нам на первом сборе, чтобы пройти весь цикл, влиться в коллектив и начать показывать результат уже в первых матчах, - уточнил тренер.

Особенно Божович подчеркнул, что, несмотря на интерес со стороны других команд, клуб намерен сохранить лидеров атаки Александра Соболева и Антона Зиньковского. Они едут с командой на сборы. Фанатам же тренер пообещал сделать все, чтобы исправить ситуацию и попросил поддержать футболистов.

- Отдельно хотел бы обратиться к болельщикам. На протяжении всего времени работы в Самаре я чувствую, как вы любите «Крылья Советов», для вас это - целая жизнь. Мы обещаем сделать все, чтобы исправить ситуацию и оправдать ваше доверие. Выправить положение у нас получится только вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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