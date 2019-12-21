В Тольятти ищут водителя, устроившего ДТП с телевышкой

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-21T15:02:03+03:00

О повреждениях грузовика не сообщается Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Тольятти разыскивают не слишком ответственного водителя, который покинул место ДТП на улице Громовой 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Около 21:00 водитель, управляя автомобилем, следовал по Громовой в сторону трассы М-5 и напротив дома № 45 допустил наезд на стоящий во второй полосе попутного направления, обозначенный светоотражающими конусами и дорожными знаками 4.2.1, автомобиль ЗИЛ 431412 (телевышка), - пояснили правоохранители. - После совершения ДТП водитель, скрылся с места.

Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов и начали поиск свидетелей. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности скрывшегося водителя.

В полиции просят всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД управления МВД России по г. Тольятти по телефону 22-80-05, 93-60-50 или 93-60-60.

ИСТОЧНИК KP.RU