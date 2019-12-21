Под Самарой уголовник избил пенсионера и отобрал у него 370 рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-21T15:34:46+03:00

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В Приволжском районе задержан местный 37-летний житель, который напал на пенсионера из-за 370 рублей. Об этом вопиющем случае сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Правоохранители установили, что к 62-летнему сельчанину в гости пришел знакомый. Как водится, мужчины выпили, но молодой гость потребовал от пожилого хозяина деньги. Пенсионер попытался отказать, но получил несколько ударов кулаком в лицо. Добычей неоднократно судимого гражданина стали 370 рублей и продукты питания на 500 рублей.

Безработный рецидивист заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU