2019-12-21T19:03:45+03:00
Общество

В Кировском районе Самары открыли новый большой детсад

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 человек
Кирилл КАРИМОВ
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Мэрия СамарыМэрия Самары
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В Самаре торжественно был открыт новый детский сад на проспекте Карла Маркса, 448. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Детсад на 240 мест предназначен для ребят от 1,5 до 7 лет. В здании предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Укомплектованы оборудованием спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. В детском образовательном учреждении предусмотрена сенсорная комната, оборудование для которой стало подарком к от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Открытие детсада прошло в рамках нацпроекта «Демография». Здание, в котором открылось учреждение, в 2019 году было передано мэрией в безвозмездное пользование дошкольному образовательному учреждению. Ремонт занял всего 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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