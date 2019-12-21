В Сети появился интерьер обновленной Lada 4x4, которую уже производят в Тольятти

21 Дек. 19:38 2019-12-21T19:38:05+03:00

Салон архаичного внедорожника облагородили элементами от Granta и Vesta

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Обновленный салон обновленной Lada 4x4 перестал быть секретом. Фото интерьера опубликовала «Российская газета».

Разумеется, внешне машина не претерпела практически никаких изменений, кроме штатной антенны на крыше. Новинки внутри – приборная панель в стиле Granta FL, электронный блок управления климатической установкой с увеличенными воздуховодами, новый плафон освещения, обновленные кресла.

Обещают, что внедорожник, разработанный еще во времена «развитого социализма, получил новые ограничители и трёхкамерные уплотнители дверей.

Ожидается, что очередная модернизация «вечной «Нивы» начнут продавать в январе 2020 года. Цены и комплектации пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU