Самарцам придется раскошелиться: в 2020 году вырастут тарифы на отопление и горячую воду

21 Дек. 21:05 2019-12-21T21:05:50+03:00

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В новом 2020 году в Самаре подскочат цены на горячую воду и отопление. Новые тариыф уже утверждены в региональном правительстве.

Если сейчас кубометр горячей воды горожанам обходится в 37,55 рублей, то с 1 июля 2020 года цена на него вырастет до 40,55 рублей. Но и это не все – тариф будет расти каждое лето: 2021 год — 42,17 рубля, в 2022 — 43,46 рубля, в 2023 — 45,2 рубля.

Вырастут цены и на отопление. Тариф гигакалории тепла сейчас 1683 рубля. С 1 июля 2020 года он скакнет до 1740 рублей, в 2021 году — до 1845,6 рубля, в 2022 году — до 1873,2 рубля, в 2023 году — 1900,8 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU