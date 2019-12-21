В центре Самары на проезжей части провалился асфальт
Из-за этого автобусы пойдут в обход
Что произошло - пока неизвестноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 21 декабря, на перекрестке улиц Алексея Толстого и Комсомольская образовался провал. И это повлияет на маршруты общественного транспорта, сообщают представители ООО «СамараАвтоГаз».
- В объезд пойдут автобусы №24, 37, 47 в направлении пл. Революции по ул. А. Толстого-ул. Комсомольская, №61 по ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. А. Толстого в оба направления, - отметил в Twitter перевозчик.
Что послужило причиной провала, в какие сроки он будет отремонтирован и когда автобусы вернутся на свои маршруты не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU