2019-12-21T22:47:05+03:00
Общество

В центре Самары на проезжей части провалился асфальт

Из-за этого автобусы пойдут в обход
Кирилл КАРИМОВ
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Что произошло - пока неизвестноЧто произошло - пока неизвестноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 21 декабря, на перекрестке улиц Алексея Толстого и Комсомольская образовался провал. И это повлияет на маршруты общественного транспорта, сообщают представители ООО «СамараАвтоГаз».

- В объезд пойдут автобусы №24, 37, 47 в направлении пл. Революции по ул. А. Толстого-ул. Комсомольская, №61 по ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. А. Толстого в оба направления, - отметил в Twitter перевозчик.

Что послужило причиной провала, в какие сроки он будет отремонтирован и когда автобусы вернутся на свои маршруты не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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