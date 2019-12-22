2019-12-22T08:36:35+03:00
Спорт

«Динамо Самара» два раза обыграло «Беркут» в матчах 9 тура ЧР по мини-футболу

Игры завершились со счетом 4:3 и 2:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 9 туров самарцы идут на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Фото: МФК "Динамо Самара".После 9 туров самарцы идут на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Фото: МФК "Динамо Самара".
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» добился двух побед над грозненским «Беркутом» в матчах 9 тура чемпионата России. Встречи проходили в Ставрополе и завершились со счетом 4:3 и 2:0. В первой игре в составе волжан отличились Потехин, Филиппов и Саносян, еще один мяч грозненцы забили себе сами, а во второй встрече дубль оформил Хромых.

- Выезд в Ставрополь получился очень сложным, - считает автор голов второго матча Никита Хромых, его слова приводит пресс-служба «Динамо». - Единственное, что порадовало на Северном Кавказе, так это погода. Все дни нашего пребывания в этом городе стояла теплая погода, жаль времени и сил, для прогулок не было.

После 9 туров самарцы идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата страны. Следующую игру «Динамо» проведет дома – 9 января волжане примут в «МТЛ Арене» «Норильский никель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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