В Самаре похитители решеток ливневок угрожают жизни и здоровью горожан

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-22T09:06:50+03:00

В администрации Красноглинского района сообщили, что они знают о проблеме и передали информацию в МП «Инженерные системы». Фото: vk.com/alverdi.

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В Крутых Ключах в Самаре снова активизировались похитители решеток ливневок. Тревогу бьют в соцсетях местные жители. Они уверяют – деятельность злоумышленников угрожает жизни и здоровью горожан.

- Куда обращаться? Никому ничего не надо. Никому этот участок не принадлежит. Каждая вторая машина влетает. Если дети не заметят, упадут, разобьются. Между Финютина 47 и 55, 30 и 42. В УК звонила, знают, толку ноль. Будьте аккуратны. Десятки машин каждый день проваливаются, - негодует местная жительница Альбина.

В администрации Красноглинского района сообщили, что они знают о проблеме и передали информацию в МП «Инженерные системы».

Напомним, проблема с ливневками существует не только в Крутых Ключах. Периодически сообщения о пропаже решеток с ливневых канализаций или канализационных люков поступают из разных районов Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU