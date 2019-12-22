В Самаре похитители решеток ливневок угрожают жизни и здоровью горожан
В Крутых Ключах в Самаре снова активизировались похитители решеток ливневок. Тревогу бьют в соцсетях местные жители. Они уверяют – деятельность злоумышленников угрожает жизни и здоровью горожан.
- Куда обращаться? Никому ничего не надо. Никому этот участок не принадлежит. Каждая вторая машина влетает. Если дети не заметят, упадут, разобьются. Между Финютина 47 и 55, 30 и 42. В УК звонила, знают, толку ноль. Будьте аккуратны. Десятки машин каждый день проваливаются, - негодует местная жительница Альбина.
В администрации Красноглинского района сообщили, что они знают о проблеме и передали информацию в МП «Инженерные системы».
Напомним, проблема с ливневками существует не только в Крутых Ключах. Периодически сообщения о пропаже решеток с ливневых канализаций или канализационных люков поступают из разных районов Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU