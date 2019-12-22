2019-12-22T10:24:41+03:00
Происшествия

Льдины уносило в Волгу: сызранец проигнорировал сообщение МЧС и чуть не попал в беду на рыбалке

К счастью, все обошлось
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С рыбалки мужчины привезли несколько окуней и сорогу. Фото: vk.com/syzranfishing.С рыбалки мужчины привезли несколько окуней и сорогу. Фото: vk.com/syzranfishing.
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Житель Сызрани рассказал про, как он сам выразился, экстремальную рыбалку. Все случилось в пятницу, 20 декабря. Они с приятелем решили отправиться в село Подвалье Самарской области порыбачить, однако с погодой им не повезло.

- Ветер гнал санки так, что не я их тащил, а они меня. В затоне ветер отрывал льдины и уносил в Волгу. Одной ногой держал санки с ящиком, другой – пытался балансировать, чтобы не сдуло, бурлил лунку, - рассказал мужчина в паблике «Рыбалка в Сызрани».

В итоге рыбаки решили уйти в более спокойное место и отправились на озеро в лесу. Однако и там ветер оказался очень сильным. С рыбалки мужчины привезли несколько окуней и сорогу.

Напомним, в пятницу МЧС предупреждали жителей Самарской области об ухудшениях погоды. В частности, сообщали об усилении ветра и рекомендовали оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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