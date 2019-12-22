Льдины уносило в Волгу: сызранец проигнорировал сообщение МЧС и чуть не попал в беду на рыбалке
Житель Сызрани рассказал про, как он сам выразился, экстремальную рыбалку. Все случилось в пятницу, 20 декабря. Они с приятелем решили отправиться в село Подвалье Самарской области порыбачить, однако с погодой им не повезло.
- Ветер гнал санки так, что не я их тащил, а они меня. В затоне ветер отрывал льдины и уносил в Волгу. Одной ногой держал санки с ящиком, другой – пытался балансировать, чтобы не сдуло, бурлил лунку, - рассказал мужчина в паблике «Рыбалка в Сызрани».
В итоге рыбаки решили уйти в более спокойное место и отправились на озеро в лесу. Однако и там ветер оказался очень сильным. С рыбалки мужчины привезли несколько окуней и сорогу.
Напомним, в пятницу МЧС предупреждали жителей Самарской области об ухудшениях погоды. В частности, сообщали об усилении ветра и рекомендовали оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU