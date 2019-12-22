В Самарской области на водителя, который сбил насмерть женщину и убежал, завели уголовное дело
В Самарской области полиция завела уголовное дело на 41-летнего мужчину, который сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась до прибытия медиков скорой помощи. Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Все произошло в селе Обшаровка на улице Советской. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 48-летнюю женщину. После этого машина врезалась в дерево и перевернулась, а водитель выбрался из салона и убежал.
Полиция нашла виновника ДТП. Выяснилось, что ранее его три раза за год штрафовали за превышение скорости. Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU