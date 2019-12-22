В Тольятти проверят, каким мясом кормят в детских садах

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-22T11:49:11+03:00

В мэрии обещают выложить подробную информацию о результатах экспертизы на следующей неделе на своем сайте и в соцсетях. Фото: архив "КП"

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В Тольятти проверят качество мясной продукции в детских садах. Поводом стала внеплановая проверка прокуратуры и областной службы ветеринарии одного из поставщиков мяса в детсады города. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Тольятти.

- Часть детских садов уже предоставили в департамент образования результаты лабораторных исследований. Качество мяса, которое поставляется в дошкольные образовательные учреждения, соответствует всем нормативным требованиям. Претензии по визуальным и органолептическим показателям отсутствуют, - рассказали власти города.

В мэрии обещают выложить подробную информацию о результатах экспертизы на следующей неделе на своем сайте и в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно о том, что в школы и детсады Тольятти собирались отправить 40 тонн тухлого мяса, а также мяса больных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU