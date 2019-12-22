2019-12-22T12:18:03+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил в Самаре детей с ограниченными возможностями здоровья

Зимний волшебник посетил елку в театре «Самарская площадь»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Главный волшебник страны дружит с самарским театром.Главный волшебник страны дружит с самарским театром.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. Утром в воскресенье, 22 декабря, зимний волшебник посетил благотворительную елку в театре «Самарская площадь», где поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вечером сегодня, 22 декабря, Дед Мороз даст официальный старт празднованию Нового года в Самаре. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером сегодня, 22 декабря, Дед Мороз даст официальный старт празднованию Нового года в Самаре.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Это давняя традиция. Главный волшебник страны дружит с самарским театром. Ребят переполняли эмоции, когда они увидели настоящее Деда Мороза, - рассказали в городской мэрии.

Вечером сегодня, 22 декабря, Дед Мороз даст официальный старт празднованию Нового года в Самаре. Сделает он это на площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дед Мороз из Великого Устюга поздравил в Самаре детей с ограниченными возможностями здоровья
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