Дед Мороз из Великого Устюга поздравил в Самаре детей с ограниченными возможностями здоровья
В Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. Утром в воскресенье, 22 декабря, зимний волшебник посетил благотворительную елку в театре «Самарская площадь», где поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вечером сегодня, 22 декабря, Дед Мороз даст официальный старт празднованию Нового года в Самаре.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
- Это давняя традиция. Главный волшебник страны дружит с самарским театром. Ребят переполняли эмоции, когда они увидели настоящее Деда Мороза, - рассказали в городской мэрии.
Вечером сегодня, 22 декабря, Дед Мороз даст официальный старт празднованию Нового года в Самаре. Сделает он это на площади Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU