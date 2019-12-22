В сети появилось видео, как компания людей танцует посреди Московского шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-22T12:31:28+03:00

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В Самаре веселая компания зажгла прямо на Московском шоссе. Случилось это ночью с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря, в районе скопления популярных баров (пересечение с улицей Мичурина). Случившееся попало на видео.

- Обычная ночная суббота, Московское шоссе, между популярными барами. Никаких камер «Безопасного города» и онлайн мониторинга нет в Самаре. Полиции нет ночью. Как было это пять лет назад, так это и сейчас продолжается, - возмутился местный активист и автор этого видео Алексей Морозов.

По его словам, все могло закончиться весьма трагично – кого-то из компании могли сбить. В «Безопасном городе» поспешили с самарцем поспорить. Там заявили, что камеры на этом участке Московского шоссе есть и доступ к их данным есть у полиции.

Обычная ночная суббота,Московское шоссе,между популярными барами.Никаких камер безопасного города и онлайн мониторинга нет в Самаре..

ИСТОЧНИК KP.RU