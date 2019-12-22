«Суперответ каравану «Кола-Колы»: по Самаре проехали мусоровозы с гирляндами

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-22T13:05:25+03:00

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По Самаре в субботу, 21 декабря, проехал не совсем обычный караван. Он состоял из мусоровозов, украшенных гирляндами. Это была акция компании, которая занимается вывозом мусора и, по словам руководителя, у нее был скрытый смысл.

- Караван «Кока-Колы» в этом году объехал Самару, но мы подготовили суперответ: мусоровозы с гирляндами. В номинации «новогоднее настроение» они лидируют. Оставьте все плохое в старом году, а мы это заберём, - рассказал об акции руководитель компании по вывозу мусора «Рассвет» Александр Сизиков.

Караван из мусоровозов проехал по улице Мориса Тореза до Энтузиастов, по Гагарина и Победе, затем по Елизарова, кольцу площади Мочалова, проспекту Металлургов, улицам Вольской и Антонова-Овсеенко до Авроры.

ИСТОЧНИК KP.RU