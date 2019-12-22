В Сызрани в мусорку на остановке выбросили труп щенка

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-22T14:45:29+03:00

Местные жители предполагают, что собаку могли сбить на проезжей части, а тело отнести в мусорку. Фото: КТВ-Луч.

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В Сызрани местная жительница оказалась шокирована находкой на остановке «Улица Суворова» в поселке Западный. В мусорке женщина обнаружила труп щенка. На шее у собаки был потрепанный ошейник, сообщает КТВ-Луч, ссылаясь на местную жительницу, которая и нашла тело собаки в мусорке.

- Многие горожане возмущены, что собаку засунули в урну у остановки, где постоянно ходят дети. Зоозащитники пообещали разобраться во всех деталях произошедшего, - говорится на сайте издания.

Местные жители предполагают, что собаку могли сбить на проезжей части, а тело отнести в мусорку. Сейчас, по словам очевидцев, трупа щенка там уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU