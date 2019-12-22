2019-12-22T16:00:24+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейские не дали злоумышленнику украсть кабель

Воришку поймали с поличным
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские предотвратили кражу. Они поймали с поличным воришку, который пытался скрутить кабель на стройке в микрорайоне «Южный город». Правоохранители оказались на месте из-за сообщения от сотрудников охраны стройплощадки.

- Спустившись в подвал, сотрудники ППС заметили мужчину, который пытался срезать электро-кабель, но увидев полицейских, начал убегать. Стражи порядка оперативно задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признался, что хотел срезать кабель, но услышав шум с улицы, а затем, увидев сотрудников полиции, поспешил скрыться с места преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. Он мог украсть кабель на 20 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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