Без осадков и гололедица: погода в Самарской области в начале недели

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-22T16:41:41+03:00

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Начало рабочей недели в Самарской области будет бесснежной и холодной. В понедельник, 23 декабря, синоптики Приволжского УГМС обещают облачную с прояснениями погоду и без осадков. Ночью столбики термометров покажут -7… -12, днем -1… -6. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, существенных осадков не ожидается. Ночью -8… -13, днем -3… -8. Южный и юго-восточный ветер 7-12 и 5-10 метров в секунду.

Синоптики предупреждают жителей региона о гололедице.

ИСТОЧНИК KP.RU