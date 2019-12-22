ЦСК ВВС в овертайме уступил новокузнецкому «Металлургу»

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-22T17:39:50+03:00

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Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС уступил в Новокузнецке местному Металлургу» в матче ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в овертайме сильнее были хозяева, которые реализовали большинство.

- Надо порадоваться одному очку и ехать дальше. Наверное, так и поступим, - прокомментировал итоги игры наставник самарцев Александр Соколов. Его слова приводит пресс-служба ЦСК ВВС.

Следующий матч самарские «летчики» сыграют 25 декабря в Усть-Каменогорске против местного «Торпедо». После этого до конца года ЦСК ВВС ждут еще два выездных матча 27 и 29 декабря – в Нур-Султане и Караганде.

ИСТОЧНИК KP.RU