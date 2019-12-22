Рейс из Самары в Дубай задержали на 10 часов из-за неисправности самолета
Пассажирам предоставили еду, а желающим предложили гостиницу
Самолет должен вылететь в 19:00.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Рейс из Самары в столицу Объединенных арабских эмиратов Дубай, который должен был вылететь в 8:25 в воскресенье, 22 декабря, задержали на 10 часов. Причина – техническая неисправность самолета, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
- На рейс было зарегистрировано 237 человек, среди которых 12 детей до 12 лет. Всем пассажирам предложили еду и размещение в гостинице, - сообщили в ведомстве.
Самолет должен вылететь в 19:00. В Дубай самолет прибудет в 23:22. Сообщений о недовольстве пассажиров не было.
ИСТОЧНИК KP.RU