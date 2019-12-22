Рейс из Самары в Дубай задержали на 10 часов из-за неисправности самолета

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-22T18:03:55+03:00

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Рейс из Самары в столицу Объединенных арабских эмиратов Дубай, который должен был вылететь в 8:25 в воскресенье, 22 декабря, задержали на 10 часов. Причина – техническая неисправность самолета, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

- На рейс было зарегистрировано 237 человек, среди которых 12 детей до 12 лет. Всем пассажирам предложили еду и размещение в гостинице, - сообщили в ведомстве.

Самолет должен вылететь в 19:00. В Дубай самолет прибудет в 23:22. Сообщений о недовольстве пассажиров не было.

ИСТОЧНИК KP.RU