2019-12-22T18:03:55+03:00
Общество

Рейс из Самары в Дубай задержали на 10 часов из-за неисправности самолета

Пассажирам предоставили еду, а желающим предложили гостиницу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Самолет должен вылететь в 19:00.Самолет должен вылететь в 19:00.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Рейс из Самары в столицу Объединенных арабских эмиратов Дубай, который должен был вылететь в 8:25 в воскресенье, 22 декабря, задержали на 10 часов. Причина – техническая неисправность самолета, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

- На рейс было зарегистрировано 237 человек, среди которых 12 детей до 12 лет. Всем пассажирам предложили еду и размещение в гостинице, - сообщили в ведомстве.

Самолет должен вылететь в 19:00. В Дубай самолет прибудет в 23:22. Сообщений о недовольстве пассажиров не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на Волжском шоссе появятся переходно-скоростные полосы движения
Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре заглянул к детям в больницу и поздравил школьников
Рейс из Самары в Дубай задержали на 10 часов из-за неисправности самолета
ЦСК ВВС в овертайме уступил новокузнецкому «Металлургу»
Без осадков и гололедица: погода в Самарской области в начале недели
В Самарской области полицейские не дали злоумышленнику украсть кабель
В Сызрани в мусорку на остановке выбросили труп щенка
«Суперответ каравану «Кола-Колы»: по Самаре проехали мусоровозы с гирляндами
В сети появилось видео, как компания людей танцует посреди Московского шоссе в Самаре
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил в Самаре детей с ограниченными возможностями здоровья
В Тольятти проверят, каким мясом кормят в детских садах
В Самарской области на водителя, который сбил насмерть женщину и убежал, завели уголовное дело
Льдины уносило в Волгу: сызранец проигнорировал сообщение МЧС и чуть не попал в беду на рыбалке
В Самаре похитители решеток ливневок угрожают жизни и здоровью горожан
«Динамо Самара» два раза обыграло «Беркут» в матчах 9 тура ЧР по мини-футболу
В центре Самары на проезжей части провалился асфальт
Самарцам придется раскошелиться: в 2020 году вырастут тарифы на отопление и горячую воду
В Сети появился интерьер обновленной Lada 4x4, которую уже производят в Тольятти
В Кировском районе Самары открыли новый большой детсад
Помощь получат все: в Самаре открылся новый центр амбулаторной онкопомощи
16-летний подросток в Самарской области устроил «голливудскую погоню» с полицейскими
Под Самарой уголовник избил пенсионера и отобрал у него 370 рублей