Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре заглянул к детям в больницу и поздравил школьников

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-22T18:18:31+03:00

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Дед Мороз из Великого Устюга в это воскресенье, 22 декабря, гостит в Самаре. Он уже поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья, а после посетил 2-ую детскую больницу и школу №132.

- Дедушка посетил маленьких пациентов 2-ой детской больницы, которым особенно нужны его внимание и забота. Во дворе 132-ой школы главный волшебник страны встретился со школьниками. Одаренные ребята - победители конкурсов, олимпиад, талантливые спортсмены, музыканты устроили зажигательный танцевальный флешмоб, - рассказали в администрации Самары.

Главный волшебник страны поздравил школьников.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Теперь Дед Мороз на площади Куйбышева даст старт празднованию Нового года в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU