Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре заглянул к детям в больницу и поздравил школьников
Дед Мороз из Великого Устюга в это воскресенье, 22 декабря, гостит в Самаре. Он уже поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья, а после посетил 2-ую детскую больницу и школу №132.
- Дедушка посетил маленьких пациентов 2-ой детской больницы, которым особенно нужны его внимание и забота. Во дворе 132-ой школы главный волшебник страны встретился со школьниками. Одаренные ребята - победители конкурсов, олимпиад, талантливые спортсмены, музыканты устроили зажигательный танцевальный флешмоб, - рассказали в администрации Самары.
Главный волшебник страны поздравил школьников.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Теперь Дед Мороз на площади Куйбышева даст старт празднованию Нового года в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU