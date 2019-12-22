2019-12-22T18:18:31+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре заглянул к детям в больницу и поздравил школьников

Волшебник посетил 2-ую больницу и 132-ую школу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Дед Мороз 22 декабря гостит в Самаре.Дед Мороз 22 декабря гостит в Самаре.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Дед Мороз из Великого Устюга в это воскресенье, 22 декабря, гостит в Самаре. Он уже поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья, а после посетил 2-ую детскую больницу и школу №132.

- Дедушка посетил маленьких пациентов 2-ой детской больницы, которым особенно нужны его внимание и забота. Во дворе 132-ой школы главный волшебник страны встретился со школьниками. Одаренные ребята - победители конкурсов, олимпиад, талантливые спортсмены, музыканты устроили зажигательный танцевальный флешмоб, - рассказали в администрации Самары.

Главный волшебник страны поздравил школьников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный волшебник страны поздравил школьников.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Теперь Дед Мороз на площади Куйбышева даст старт празднованию Нового года в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на Волжском шоссе появятся переходно-скоростные полосы движения
Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре заглянул к детям в больницу и поздравил школьников
Рейс из Самары в Дубай задержали на 10 часов из-за неисправности самолета
ЦСК ВВС в овертайме уступил новокузнецкому «Металлургу»
Без осадков и гололедица: погода в Самарской области в начале недели
В Самарской области полицейские не дали злоумышленнику украсть кабель
В Сызрани в мусорку на остановке выбросили труп щенка
«Суперответ каравану «Кола-Колы»: по Самаре проехали мусоровозы с гирляндами
В сети появилось видео, как компания людей танцует посреди Московского шоссе в Самаре
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил в Самаре детей с ограниченными возможностями здоровья
В Тольятти проверят, каким мясом кормят в детских садах
В Самарской области на водителя, который сбил насмерть женщину и убежал, завели уголовное дело
Льдины уносило в Волгу: сызранец проигнорировал сообщение МЧС и чуть не попал в беду на рыбалке
В Самаре похитители решеток ливневок угрожают жизни и здоровью горожан
«Динамо Самара» два раза обыграло «Беркут» в матчах 9 тура ЧР по мини-футболу
В центре Самары на проезжей части провалился асфальт
Самарцам придется раскошелиться: в 2020 году вырастут тарифы на отопление и горячую воду
В Сети появился интерьер обновленной Lada 4x4, которую уже производят в Тольятти
В Кировском районе Самары открыли новый большой детсад
Помощь получат все: в Самаре открылся новый центр амбулаторной онкопомощи
16-летний подросток в Самарской области устроил «голливудскую погоню» с полицейскими
Под Самарой уголовник избил пенсионера и отобрал у него 370 рублей