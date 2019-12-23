2019-12-23T08:14:26+03:00
Происшествия

В Самаре в квартире на Чернореченской семья из четырех человек отравилась угарным газом

В больницы госпитализировали двоих взрослых и двоих детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжестиПострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжестиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ранним утром в понедельник, 23 декабря, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. На улице Чернореченской, 8 корпус 3 угарным газом отравилась семья из четырех человек, в том числе и дети.

- Сообщение о происшествии в одной из квартир поступило в 6:20. Угарным газом отравились 43-летний мужчина, 34-летняя женщина и два мальчика 2-х и 7-ми лет. Взрослых госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина, а детей в детскую клиническую больницу № 1 имени Н.Н. Ивановой, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Причиной происшествия в МЧС называют неисправность вытяжной системы газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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