Команда шпажисток из Самарской области завоевала «серебро» на Кубке России

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-23T08:48:59+03:00

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В подмосковной Лобне прошел Кубок России по фехтованию. В нем приняли участие спортсмены из различных регионов страны, в том числе из Самарской области. Женская команда шпажисток из 63 региона очень хорошо показала себя и смогла завоевать призовое место.

- В командном турнире шпажисток самарчанки Ирина Охотникова, Ольга Сухова, Екатерина Тарасоваи Виолетта Храпина завоевали «серебро», - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Отметим, что в четвертьфинале самарская команда обошла команду Московская область-1 со счетом 45:39, в полуфинале она оказалась сильнее спортсменок из той же области, но выступающих под номером 2 — 45:42. А вот в финале самарчанки сразились с командой Москва-1. К сожалению, обыграть столичных спортсменок они не смогли — 45:37.

ИСТОЧНИК KP.RU