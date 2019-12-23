2019-12-23T08:48:59+03:00
Спорт

Команда шпажисток из Самарской области завоевала «серебро» на Кубке России

В финале девушки уступили столичным спортсменкам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В подмосковной Лобне прошел Кубок России по фехтованию. В нем приняли участие спортсмены из различных регионов страны, в том числе из Самарской области. Женская команда шпажисток из 63 региона очень хорошо показала себя и смогла завоевать призовое место.

- В командном турнире шпажисток самарчанки Ирина Охотникова, Ольга Сухова, Екатерина Тарасоваи Виолетта Храпина завоевали «серебро», - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Отметим, что в четвертьфинале самарская команда обошла команду Московская область-1 со счетом 45:39, в полуфинале она оказалась сильнее спортсменок из той же области, но выступающих под номером 2 — 45:42. А вот в финале самарчанки сразились с командой Москва-1. К сожалению, обыграть столичных спортсменок они не смогли — 45:37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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