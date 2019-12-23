В Самаре нашли компанию, которая за 62 млн рублей разработает проект реставрации драмтеатра

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-23T09:19:14+03:00

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В Самаре нашли подрядчика, который разработает проект реставрации театра драмы имени Максима Горького. Победителем аукциона признали компанию «Волгатрансстрой-проект».

- На участие в торгах была подана только одна заявка — от ООО «Волгатрансстрой-проект». Она соответствует всем требованиям. С компанией был заключен контракт на 62,1 млн рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, на эти средства подрядчику нужно будет выяснить причины прогиба несущих конструкций подземного гардероба и появления там грунтовых вод, обследовать перекрытия в зрительской части, предусмотреть расширение подвальных помещений, восстановление фасадов, кровли и интерьеров. Также компания должна рассмотреть возможность размещения в здании лифта для инвалидов и убрать несколько зрительских мест. Все работы подрядчик должен выполнить до 20 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU