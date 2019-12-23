В Самарской области полицейским пришлось побегать за бесправным мотоциклистом с ребенком в люльке
В Самарской области полицейским пришлось побегать за мотоциклистом, который, не имея прав, катал пассажиров без шлемов. Произошло все 11 декабря в селе Никольское.
- К полицейским обратился один из жителей Безенчукского района. Он рассказал, что видел, предположительно, пьяного водителя, который управлял мотоциклом ИЖ «Планета-3». Полицейские нашли транспортное средство и попытались остановить, но водитель решил скрыться от них, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Мотоциклист, за спиной которого находился пассажир, а в люльке — маленькая девочка, грубо нарушал ПДД, рискуя попасть в аварию. Сначала полицейские преследовали их на автомобиле, но потом один из них решил догнать «железного коня» своим ходом. Правоохранитель задержал нарушителя. Им оказался 41-летний местный житель. По данным облГлавка, у него не было водительских прав, а мотоцикл оказался не зарегистрирован. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Мировой судья отправил нарушителя на 10 суток под арест. Что касается мотоцикла, то его поместили на спецстоянку.
В Самарской области полицейские устроили погоню за мотоциклистом.
ИСТОЧНИК KP.RU