В Самарской области полицейским пришлось побегать за бесправным мотоциклистом с ребенком в люльке

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-23T09:55:38+03:00

Мотоциклист несколько раз грубо нарушил ПДД, едва не угодив в аварию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области полицейским пришлось побегать за мотоциклистом, который, не имея прав, катал пассажиров без шлемов. Произошло все 11 декабря в селе Никольское.

- К полицейским обратился один из жителей Безенчукского района. Он рассказал, что видел, предположительно, пьяного водителя, который управлял мотоциклом ИЖ «Планета-3». Полицейские нашли транспортное средство и попытались остановить, но водитель решил скрыться от них, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мотоциклист, за спиной которого находился пассажир, а в люльке — маленькая девочка, грубо нарушал ПДД, рискуя попасть в аварию. Сначала полицейские преследовали их на автомобиле, но потом один из них решил догнать «железного коня» своим ходом. Правоохранитель задержал нарушителя. Им оказался 41-летний местный житель. По данным облГлавка, у него не было водительских прав, а мотоцикл оказался не зарегистрирован. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Мировой судья отправил нарушителя на 10 суток под арест. Что касается мотоцикла, то его поместили на спецстоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751148" frameborder="0"></iframe> В Самарской области полицейские устроили погоню за мотоциклистом.

ИСТОЧНИК KP.RU