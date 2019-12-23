Футбольный клуб «Акрон» обзавелся новым автобусом

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-23T10:07:17+03:00

Автобус уже можно было встретить в Тольятти. Фото: ФК "Акрон".

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который завершил первую часть сезона ПФЛ на первом месте в группе «Урал-Приволжье», получил новый автобус. Он выкрашен в клубные цвета и вмещает 51 человека.

- В передаче нового «дома на колесах» нашим футболистам также приняли участие представители компании-изготовителя. Флагман транспортного парка тольяттинского клуба выполнен в клубных цветах. Благодаря яркому и запоминающемуся дизайну автобус станет узнаваемым на дорогах не только Самарского региона, но и всей страны. Автобус уже можно было встретить в Тольятти, - рассказали в пресс-службе клуба.

Сезон в ПФЛ возобновится для «Акрона» 7 апреля. В этот день тольяттинцы сыграют дома с клубом «Зенит-Ижевск».

ИСТОЧНИК KP.RU