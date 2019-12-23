2019-12-23T10:21:38+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» потерпела поражение от «Буревестника» в Ярославле

Самарцы весь матч были в роли догоняющих — 99:89
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Буревестник"Фото: БК "Буревестник"
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В воскресенье, 22 декабря, в Ярославле прошел матч Суперлиги-1 по баскетболу. Встречались местный «Буревестник» и «Самара». К сожалению, волжанам не удалось обыграть хозяев площадки — 99:89.

Начало матча для самарцев не задалось. К конце первого периода они отставали от противника на 12 очков — 28:16. Во втором периоде баскетболисты «Самары» сократили отставание, но перехватить инициативу не смогли — 27:23. В третьей четверти, наконец, самарцы вырвались вперед — 25:27, заключительная десятиминутка тоже осталась за ними — 19:23, однако это не помогло им обыграть соперника.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет 11 января. В «МТЛ Арене» она сыграет с «Уфимцем». А до этого самарцы в рамках Кубка России сыграют в Перми. Матч намечен на 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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