Коньки, лыжи, конструкторы: мечты детей Куйбышевского района сбылись

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-23T10:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году с «Елки желаний», установленной по традиции в Центре социальной помощи семье и детям Куйбышевского района, нефтепереработчики сняли более 60 писем. Самые заветные желания не всегда дорого стоят – порой это очень простые, незатейливые вещи: карандаши и фломастеры, конструкторы, куклы, настольные игры. Однако на детскую мечту ограничительный ценник не поставишь – комплекты лыж и коньков, говорящие игрушки покупали вскладчину целыми цехами.

- Акция «Елка желаний» позволяет войти сказке в дом к каждому ребенку, независимо от материального положения его родителей, - рассказала заведующая отделением срочных социальных услуг для детей и семей Куйбышевского подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Анастасия Касатикова. – Письма с нашей елки может снять любой горожанин: купить подарок, отвезти его адресату домой или принести в Центр для последующей передачи. Эти подарки очень ценны еще и тем, что многие наши подопечные ограничены возможностями здоровья и, зачастую – стенами квартиры. Здорово, что большую часть этих желаний по традиции исполняют заводчане.

Ребята получили подарки, о которых мечтали, на новогоднем утреннике. А те, что не смогли попасть на праздник, теперь ждут гостей: каждому обязательно привезут его персональный подарок прямо домой.

ИСТОЧНИК KP.RU