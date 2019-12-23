МТС запустила для иногородних туристов SMS-гид по Самарской области

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-23T11:22:07+03:00

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МТС в преддверии новогодних праздников представила виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов. Ссылка на гид по достопримечательностям и гастрономическим особенностям будет приходить гостям области в приветственном SMS-сообщении.

Пройдя по полученной ссылке, абонент МТС «в один клик» окажется на странице, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей, как хорошо провести время на самарской земле. Гости региона узнают, почему Самара считается космической и автомобильной столицей, как Ширяево прославилось своей вишней и для каких видов спорта лучше всего подходит самарская набережная. SMS-гид МТС также доступен по прямой ссылке mts.ru/samara, воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.

«У нашего региона огромный туристический потенциал, и в последние годы интерес как гостей из соседних областей России, так и жителей других стран к Самарской области только растет. Нам есть что показать приезжим: красивая Волга, развивающаяся спортивная инфраструктура, множество музеев, культурных и природных достопримечательностей делают наш регион одним из самых привлекательных для внутреннего и внешнего туризма. Несколько лет назад мы запустили интерактивный туристический маршрут по Самаре «Виртуальная прогулка», включающий в себя несколько десятков объектов, а сейчас решили дополнить проект SMS-гидом с основной информацией по всему региону», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU