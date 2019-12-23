Пожар на заводе в Сызрани: из полыхающего здания эвакуировали 80 человек

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-23T11:20:56+03:00

Пламенем была охвачена территория в 30 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Утром в понедельник, 23 декабря, все экстренные службы Сызрани стянулись к заводу железобетонных конструкций и строительных изделий на улице Троекуровской. Там примерно в 10:30 вспыхнул пожар.

- По прибытию было установлено, что происходит горение резиновых упаковочных изделий для железобетонных блоков. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 10:57 была объявлена локализация возгорания, угрозы распространения огня нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Из здания в целях безопасности эвакуировали 80 человек. К счастью, никто не пострадал. Полностью потушить пламя пожарным удалось в 11:02. На месте происшествия работали 20 человек и 5 спецмашин. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU