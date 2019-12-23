В Самаре потратят 3,3 млн рублей на проект ремонта 500-метрового участка Красноглинского шоссе

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-23T11:50:14+03:00

Подрядчик должен будет подготовить проект ремонта шоссе к лету 2020 года Фото: Яндекс. Карты

Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе

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В Самаре собираются капитально отремонтировать участок Красноглинского шоссе протяженностью 500 метров. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе 6+600 км — 7+100 км. Сейчас министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который разработает проект ремонта дороги. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Объект нужно спроектировать с учетом сохранения и улучшения ландшафта, исторических и культурных памятников, повышения безопасности движения, а также сведения к минимуму вредного воздействия дороги на окружающую среду, - говорится в техзадании.

Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона, который пройдет в конце января - начале февраля следующего года. За выполнение работ ему обещают заплатить 3,3 млн рублей. Компания должна будет подготовить проект до 24 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU