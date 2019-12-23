«Карты, деньги...»: в Самаре на проспекте Кирова накрыли подпольный покерный клуб
В Самаре прокуратура нашла еще один подпольный игроровой клуб. На этот раз там все было по старинке — без «одноруких бандитов» и компьютеров со специальными программами — использовались только карты и фишки.
- Игорное заведение незаконно работало в помещении на проспекте Кирова, 255. Посетители покупали специальные фишки и начинали играть в карты. В случае выигрыша игрок мог забрать деньги, - рассказали в прокуратуре Кировского района.
В понедельник, 23 декабря, прокуроры вместе с полицейскими наведались туда с проверкой и обнаружили семерых посетителей, администратора, карты и специальные фишки. Сейчас правоохранители выясняют, кто организовал подпольный клуб и проводил там игры.
ИСТОЧНИК KP.RU