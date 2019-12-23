Жители Волжского района теперь будут ездить в ЗАГС в Южный город

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-23T12:50:05+03:00

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ЗАГС Волжского района Самарской области теперь будет принимать желающих заключить брак или зарегистрировать новорожденных детей по новому адресу. Он переехал с улицы Дыбенко.

- ЗАГС Волжского района переехал в новый офис. С 23 декабря прием населения будет проводиться по адресу: поселок Придорожный, микрорайон Южный город, Николаевский проспект, 2, - рассказали в администрации Волжского района.

Часы работы ЗАГСа: понедельник — среда с 8:00 до 17:00. Четверг — неприемный день, кроме регистрации смерти, пятница — с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU