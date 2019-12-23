Получила миллион и уволилась: в минздраве рассказали о ситуации с педиатрами в Южном городе

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-23T13:13:59+03:00

Власти уверяют, что проблем с лечением детей в поликлинике сейчас нет Фото: Алексей ФОКИН

Чиновники уверяют, что заявление на увольнение написала только один врач

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История с увольнениями сразу всех участковых педиатров в поликлинике в Южном городе наделала немало шума. «Как же мы теперь будем?» - недоумевали родители ребятишек, которых в новом микрорайоне немало. Однако в минздраве Самарской области информацию о повальном бегстве медработников из поликлиники опровергли.

- По состоянию на 19 декабря из пяти работников кабинета врача педиатра участкового поликлиники микрорайона Южный город уволился только один врач 11 декабря по собственной инициативе. Факт увольнения остальных врачей не подтверждается, - сообщили в ведомстве.

Интересно, что уволившийся врач работала в поликлинике в июня 2018 года и тогда же получила единовременную стимулирующую выплату по программе «Земский доктор» в размере миллиона рублей. Взамен доктор должна была отработать в поликлинике пять лет, но своих обязательств не выполнила.

- Главврач неоднократно беседовал с ней о продолжении работы, но это не помогло, - пояснили в минздраве. – В учреждении все врачи получают стимулирующие и компенсационные выплаты и доплаты за интенсивность и напряженность труда.

По данным минздрава сейчас к поликлинике в Южном городе прикреплено 5788 детей. Уволившийся педиатр следила за здоровьем 1329 детей, с 1 сентября до начала декабря к ней за помощью обратилось 957 малышей.

- Эти дети будут обслуживаться педиатрами с других участков. Перевод их на обслуживание в другие поликлиники не планируется, - пояснили в минздраве. – Главврачу поручено до конца года найти нового врача-педиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU